UserTesting
UserTesting Business analytik Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky UserTesting. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$108K - $123K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$95.5K$108K$123K$136K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v UserTesting?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Business analytik v UserTesting in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$187,945. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v UserTesting pre pozíciu Business analytik in Canada je CA$132,198.

