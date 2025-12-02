Adresár spoločností
UserGems
UserGems Marketing Platy

Priemerné Marketing celkové odmeňovanie in United States v UserGems sa pohybuje od $144K do $201K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky UserGems. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$155K - $182K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$144K$155K$182K$201K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v UserGems?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Marketing v UserGems in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $201,240. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v UserGems pre pozíciu Marketing in United States je $144,480.

Ďalšie zdroje

