USEReady
USEReady Dátový vedec Platy

Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in India v USEReady sa pohybuje od ₹348K do ₹506K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky USEReady. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$4.5K - $5.2K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$4K$4.5K$5.2K$5.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v USEReady?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v USEReady in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹505,600. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v USEReady pre pozíciu Dátový vedec in India je ₹348,397.

Ďalšie zdroje

