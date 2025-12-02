Adresár spoločností
User Interviews
Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in United States v User Interviews sa pohybuje od $166K do $232K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky User Interviews. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$179K - $209K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$166K$179K$209K$232K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v User Interviews?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v User Interviews in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $232,050. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v User Interviews pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $165,750.

Ďalšie zdroje

