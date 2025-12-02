Adresár spoločností
USDA
USDA Stavebný inžinier Platy

Priemerné Stavebný inžinier celkové odmeňovanie in United States v USDA sa pohybuje od $102K do $148K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky USDA. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$115K - $134K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$102K$115K$134K$148K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v USDA?

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Stavebný inžinier v USDA in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $147,680. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v USDA pre pozíciu Stavebný inžinier in United States je $101,763.

