U.S. Office of Personnel Management
Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in United States v U.S. Office of Personnel Management sa pohybuje od $109K do $152K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky U.S. Office of Personnel Management. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$117K - $138K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$109K$117K$138K$152K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v U.S. Office of Personnel Management in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $151,983. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v U.S. Office of Personnel Management pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $109,116.

Ďalšie zdroje

