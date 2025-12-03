Adresár spoločností
US Metro Bank
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Analytik kybernetickej bezpečnosti

  • Všetky platy Analytik kybernetickej bezpečnosti

US Metro Bank Analytik kybernetickej bezpečnosti Platy

Priemerné Analytik kybernetickej bezpečnosti celkové odmeňovanie v US Metro Bank sa pohybuje od £81.7K do £112K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky US Metro Bank. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$118K - $140K
United Kingdom
Bežný rozsah
Možný rozsah
$109K$118K$140K$150K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Analytik kybernetickej bezpečnosti príspevkovs v spoločnosti US Metro Bank na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v US Metro Bank?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Analytik kybernetickej bezpečnosti ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti v US Metro Bank predstavuje ročnú celkovú odmenu £111,858. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v US Metro Bank pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti je £81,705.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre US Metro Bank

Súvisiace spoločnosti

  • Stripe
  • Databricks
  • PayPal
  • Google
  • SoFi
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-metro-bank/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.