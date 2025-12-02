Adresár spoločností
U.S. Immigration and Customs Enforcement
U.S. Immigration and Customs Enforcement Produktový dizajnér Platy

Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in United States v U.S. Immigration and Customs Enforcement sa pohybuje od $98.4K do $140K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky U.S. Immigration and Customs Enforcement. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$113K - $132K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$98.4K$113K$132K$140K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v U.S. Immigration and Customs Enforcement in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $140,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v U.S. Immigration and Customs Enforcement pre pozíciu Produktový dizajnér in United States je $98,400.

