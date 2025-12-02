Adresár spoločností
U.S. Government
U.S. Government Analytik kybernetickej bezpečnosti Platy

Mediánový Analytik kybernetickej bezpečnosti kompenzačný balík v U.S. Government dosahuje $115K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky U.S. Government. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Mediánový balík
company icon
U.S. Government
Cybersecurity Analyst
Washington, DC
Celkom za rok
$115K
Úroveň
Intermediate
Základný plat
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v U.S. Government?
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti v U.S. Government predstavuje ročnú celkovú odmenu $150,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v U.S. Government pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti je $112,000.

