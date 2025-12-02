Priemerné Administratívny asistent celkové odmeňovanie in Argentina v U.S Department of State sa pohybuje od ARS 22.02M do ARS 30.05M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky U.S Department of State. Posledná aktualizácia: 12/2/2025
Priemerná celková odmena
