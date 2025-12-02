Adresár spoločností
U.S. Department of Energy
U.S. Department of Energy IT špecialista Platy

Priemerné IT špecialista celkové odmeňovanie v U.S. Department of Energy sa pohybuje od $46.1K do $66.8K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky U.S. Department of Energy. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$52.2K - $60.7K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$46.1K$52.2K$60.7K$66.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v U.S. Department of Energy?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v U.S. Department of Energy predstavuje ročnú celkovú odmenu $66,830. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v U.S. Department of Energy pre pozíciu IT špecialista je $46,051.

Ďalšie zdroje

