Adresár spoločností
Upstox
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Upstox Platy

Platy Upstox sa pohybujú od $16,673 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $139,052 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Upstox. Posledná aktualizácia: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Median $47.9K

Backend softvérový inžinier

Produktový dizajnér
Median $16.7K

UX dizajnér

Produktový manažér
Median $35.1K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Manažér softvérového inžinierstva
$139K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Upstox predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $139,052. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Upstox je $41,469.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Upstox

Súvisiace spoločnosti

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Stripe
  • Uber
  • Amazon
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje