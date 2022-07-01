Adresár spoločností
Upside
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Upside Platy

Platy Upside sa pohybujú od $54,888 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $251,250 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Upside. Posledná aktualizácia: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktový manažér
Median $230K
Produktový dizajnér
$134K
Recruiter
$153K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Predaj
Median $140K
Softvérový inžinier
$54.9K
Manažér softvérového inžinierstva
$251K
UX výskumník
$146K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Upside predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $251,250. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Upside je $146,228.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Upside

Súvisiace spoločnosti

  • Freedom Mortgage
  • First Command
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Venmo
  • TD Ameritrade
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje