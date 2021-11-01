Adresár spoločností
Uplift
Uplift Platy

Platy Uplift sa pohybujú od $83,200 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $228,850 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Uplift. Posledná aktualizácia: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softvérový inžinier
Median $83.2K
Dátový vedec
$92.5K
Manažér softvérového inžinierstva
$229K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Uplift predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $228,850. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Uplift je $92,535.

