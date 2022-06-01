Adresár spoločností
Uplift Education
Hlavné poznatky
    • O spoločnosti

    Uplift Education operates a network of 37 high-performing, tuition-free, public charter schools on 19 campuses serving 17,500 students in underserved areas across the Dallas/Fort Worth Metroplex.

    uplifteducation.org
    Webstránka
    1996
    Rok založenia
    1,540
    Počet zamestnancov
    $250M-$500M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

