Adresár spoločností
UpKeep
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

UpKeep Platy

Platy UpKeep sa pohybujú od $66,665 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $145,000 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov UpKeep. Posledná aktualizácia: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktový manažér
Median $145K
Predaj
$119K
Softvérový inžinier
$66.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v UpKeep predstavuje Produktový manažér s ročnou celkovou odmenou $145,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v UpKeep je $119,400.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre UpKeep

Súvisiace spoločnosti

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • Ironclad
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje