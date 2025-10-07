Adresár spoločností
Mediánový Backend softvérový inžinier kompenzačný balík in Canada v Upgrade dosahuje CA$178K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Upgrade. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Mediánový balík
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Celkom za rok
CA$178K
Úroveň
Senior
Základný plat
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Upgrade?

CA$225K

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Upgrade podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Backend softvérový inžinier v Upgrade in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$327,271. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Upgrade pre pozíciu Backend softvérový inžinier in Canada je CA$177,673.

