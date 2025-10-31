Adresár spoločností
University of Michigan
University of Michigan Analytik kybernetickej bezpečnosti Platy

Mediánový Analytik kybernetickej bezpečnosti kompenzačný balík v University of Michigan dosahuje $98K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky University of Michigan. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
University of Michigan
Data Security Analyst Senior
Ann Arbor, MI
Celkom za rok
$98K
Úroveň
Senior
Základný plat
$98K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v University of Michigan?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti v University of Michigan predstavuje ročnú celkovú odmenu $98,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v University of Michigan pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti je $98,000.

