Mediánový IT špecialista kompenzačný balík v University of Michigan dosahuje $64.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky University of Michigan. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
University of Michigan
Information Technologist (IT)
Ann Arbor, MI
Celkom za rok
$64.3K
Úroveň
hidden
Základný plat
$59.2K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5.1K
Roky v spoločnosti
5-10 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v University of Michigan predstavuje ročnú celkovú odmenu $138,080. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v University of Michigan pre pozíciu IT špecialista je $59,202.

