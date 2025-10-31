Adresár spoločností
University of Michigan
Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in United States v University of Michigan dosahuje $73.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky University of Michigan. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
University of Michigan
Data Science Analyst
Ann Arbor, MI
Celkom za rok
$73.5K
Úroveň
Entry
Základný plat
$73.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v University of Michigan in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $100,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v University of Michigan pre pozíciu Dátový vedec in United States je $75,000.

