University of Melbourne
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Australia v University of Melbourne dosahuje A$102K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky University of Melbourne. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
Celkom za rok
A$102K
Úroveň
A
Základný plat
A$102K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v University of Melbourne?
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v University of Melbourne in Australia predstavuje ročnú celkovú odmenu A$148,452. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v University of Melbourne pre pozíciu Softvérový inžinier in Australia je A$102,197.

