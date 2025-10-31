Adresár spoločností
University of Maryland
University of Maryland Research Assistant Platy

Mediánový Research Assistant kompenzačný balík in United States v University of Maryland dosahuje $33.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky University of Maryland. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
University of Maryland
Research Assistant
College Park, MD
Celkom za rok
$33.3K
Úroveň
Assistant
Základný plat
$33.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
0 Roky
Aké sú kariérne úrovne v University of Maryland?
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Research Assistant v University of Maryland in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $38,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v University of Maryland pre pozíciu Research Assistant in United States je $33,280.

