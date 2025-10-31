Adresár spoločností
University of Kansas Medical Center
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

University of Kansas Medical Center Manažér softvérového inžinierstva Platy

Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in United States v University of Kansas Medical Center sa pohybuje od $116K do $165K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky University of Kansas Medical Center. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Priemerná celková odmena

$132K - $150K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$116K$132K$150K$165K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Manažér softvérového inžinierstva príspevkovs v spoločnosti University of Kansas Medical Center na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v University of Kansas Medical Center?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Manažér softvérového inžinierstva ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v University of Kansas Medical Center in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $165,200. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v University of Kansas Medical Center pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $116,200.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre University of Kansas Medical Center

Súvisiace spoločnosti

  • DoorDash
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Netflix
  • PayPal
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje