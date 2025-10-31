Adresár spoločností
University of Kansas Medical Center
University of Kansas Medical Center Dátový vedec Platy

Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in United States v University of Kansas Medical Center sa pohybuje od $41.1K do $58.4K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky University of Kansas Medical Center. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Priemerná celková odmena

$46.5K - $53K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$41.1K$46.5K$53K$58.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v University of Kansas Medical Center?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v University of Kansas Medical Center in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $58,410. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v University of Kansas Medical Center pre pozíciu Dátový vedec in United States je $41,085.

