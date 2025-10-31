Adresár spoločností
Mediánový IT špecialista kompenzačný balík v University of Florida dosahuje $93K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky University of Florida. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
University of Florida
System Admin/Programmer IV
Gainesville, FL
Celkom za rok
$93K
Úroveň
4
Základný plat
$93K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v University of Florida predstavuje ročnú celkovú odmenu $117,627. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v University of Florida pre pozíciu IT špecialista je $93,000.

