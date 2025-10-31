Adresár spoločností
University of Florida
University of Florida Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in United States v University of Florida dosahuje $75K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky University of Florida. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
University of Florida
Data Scientist
Gainesville, FL
Celkom za rok
$75K
Úroveň
L1
Základný plat
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
1 Rok
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v University of Florida in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $120,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v University of Florida pre pozíciu Dátový vedec in United States je $55,000.

