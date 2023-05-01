Adresár spoločností
Univeris
Univeris Platy

Platy Univeris sa pohybujú od $64,457 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Analytik kybernetickej bezpečnosti na spodnej hranici až po $123,804 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Univeris. Posledná aktualizácia: 9/14/2025

$160K

Manažér softvérového inžinierstva
Median $124K
Softvérový inžinier
Median $97.7K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$64.5K

Architekt riešení
$122K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Univeris predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $123,804. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Univeris je $110,031.

