United Rentals
United Rentals Platy

Platy United Rentals sa pohybujú od $60,695 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $84,575 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov United Rentals. Posledná aktualizácia: 9/21/2025

$160K

Dátový vedec
$84.6K
Predaj
$62K
Softvérový inžinier
$60.7K

Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v United Rentals predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $84,575. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v United Rentals je $62,036.

