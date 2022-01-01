Adresár spoločností
United Nations
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

United Nations Platy

Platy United Nations sa pohybujú od $28,858 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Projektový manažér na spodnej hranici až po $167,151 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov United Nations. Posledná aktualizácia: 9/13/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $167K
Administratívny asistent
$106K
Manažér obchodných operácií
$33.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Obchodný analytik
$109K
Manažér dátovej vedy
$155K
Informačný technológ (IT)
$95.3K
Produktový dizajnér
$33.4K
Produktový manažér
$90.9K
Manažér programov
$75.3K
Projektový manažér
$28.9K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v United Nations predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $167,151. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v United Nations je $93,094.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre United Nations

Súvisiace spoločnosti

  • Spotify
  • Lyft
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Microsoft
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje