Priemerné Manažér technických programov celkové odmeňovanie in Pakistan v United Nations Development Programme sa pohybuje od PKR 5.09M do PKR 7.27M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky United Nations Development Programme. Posledná aktualizácia: 9/27/2025

Priemerná celková odmena

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Bežný rozsah
Možný rozsah
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.27M
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér technických programov v United Nations Development Programme in Pakistan predstavuje ročnú celkovú odmenu PKR 7,265,022. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v United Nations Development Programme pre pozíciu Manažér technických programov in Pakistan je PKR 5,091,725.

