Unilog Platy

Platy Unilog sa pohybujú od $18,165 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $51,740 pre Zákaznícky servis na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Unilog. Posledná aktualizácia: 9/21/2025

$160K

Zákaznícky servis
$51.7K
Produktový manažér
$26.7K
Softvérový inžinier
$18.2K

Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Unilog predstavuje Zákaznícky servis at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $51,740. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Unilog je $26,704.

