Unigroup Platy

Platy Unigroup sa pohybujú od $59,706 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $91,242 pre Ľudské zdroje na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Unigroup. Posledná aktualizácia: 10/16/2025

Softvérový inžinier
Median $85K
Dátový analytik
$59.7K
Dátový vedec
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ľudské zdroje
$91.2K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Unigroup predstavuje Ľudské zdroje at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $91,242. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Unigroup je $82,700.

Ďalšie zdroje