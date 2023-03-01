Adresár spoločností
Unify Consulting
Unify Consulting Platy

Platy Unify Consulting sa pohybujú od $145,725 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketingové operácie na spodnej hranici až po $221,100 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Unify Consulting. Posledná aktualizácia: 10/16/2025

Softvérový inžinier
Median $150K
Dátový vedec
Median $180K
Manažérsky konzultant
Median $170K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Obchodný analytik
$151K
Obchodný rozvoj
$153K
Marketingové operácie
$146K
Produktový dizajnér
$172K
Architekt riešení
$221K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Unify Consulting predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $221,100. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Unify Consulting je $161,500.

Ďalšie zdroje