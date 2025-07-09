Adresár spoločností
Uni Cards
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Uni Cards Platy

Platy Uni Cards sa pohybujú od $28,550 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $67,993 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Uni Cards. Posledná aktualizácia: 9/21/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $68K

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $61.5K
Manažér dátovej vedy
$49.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktový dizajnér
$28.6K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Uni Cards predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $67,993. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Uni Cards je $55,268.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Uni Cards

Súvisiace spoločnosti

  • Tesla
  • Coinbase
  • Apple
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje