UNFI Platy

Platy UNFI sa pohybujú od $91,540 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Finančný analytik na spodnej hranici až po $181,300 pre Obchodný analytik na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov UNFI. Posledná aktualizácia: 9/21/2025

$160K

Obchodný analytik
$181K
Finančný analytik
$91.5K
Ľudské zdroje
$111K

Produktový dizajnér
$106K
Softvérový inžinier
$151K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v UNFI predstavuje Obchodný analytik at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $181,300. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v UNFI je $110,550.

