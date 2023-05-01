Adresár spoločností
Underdog Fantasy
Underdog Fantasy Platy

Platy Underdog Fantasy sa pohybujú od $145,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $215,912 pre Produktový dizajnér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Underdog Fantasy. Posledná aktualizácia: 10/12/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $145K
Produktový dizajnér
Median $216K

UX dizajnér

Nábor zamestnancov
Median $183K

Produktový manažér
$166K
Manažér softvérového inžinierstva
$169K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Underdog Fantasy podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Underdog Fantasy predstavuje Produktový dizajnér s ročnou celkovou odmenou $215,912. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Underdog Fantasy je $169,150.

Ďalšie zdroje