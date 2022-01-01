Adresár spoločností
Unacademy
Unacademy Platy

Platy Unacademy sa pohybujú od $7,437 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný rozvoj na spodnej hranici až po $108,771 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Unacademy. Posledná aktualizácia: 10/12/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $31.3K

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $28.8K
Účtovník
$101K

Obchodný analytik
$29.9K
Obchodný rozvoj
$7.4K
Dátový analytik
$30.1K
Dátový vedec
$42.6K
Ľudské zdroje
$63.9K
Marketing
$48.4K
Produktový dizajnér
$21.6K
Manažér programov
$26.2K
Predaj
Median $8.1K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $109K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Unacademy podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

Den høyest betalte rollen rapportert hos Unacademy er Manažér softvérového inžinierstva med en årlig totalkompensasjon på $108,771.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Unacademy er $30,102.

Ďalšie zdroje