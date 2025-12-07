Adresár spoločností
Umpqua Bank
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Umpqua Bank Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Umpqua Bank dosahuje $124K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Umpqua Bank. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Mediánový balík
company icon
Umpqua Bank
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Tacoma, WA
Celkom za rok
$124K
Úroveň
L3
Základný plat
$124K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
20 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Umpqua Bank?
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Umpqua Bank in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $124,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Umpqua Bank pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $124,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Umpqua Bank

Súvisiace spoločnosti

  • Databricks
  • Google
  • PayPal
  • Uber
  • Facebook
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/umpqua-bank/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.