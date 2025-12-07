Adresár spoločností
Umpqua Bank
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Administratívny asistent

  • Všetky platy Administratívny asistent

Umpqua Bank Administratívny asistent Platy

Priemerné Administratívny asistent celkové odmeňovanie in United States v Umpqua Bank sa pohybuje od $73.1K do $102K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Umpqua Bank. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$79.2K - $92.1K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$73.1K$79.2K$92.1K$102K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Administratívny asistent príspevkovs v spoločnosti Umpqua Bank na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Umpqua Bank?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Administratívny asistent ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Administratívny asistent v Umpqua Bank in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $102,399. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Umpqua Bank pre pozíciu Administratívny asistent in United States je $73,142.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Umpqua Bank

Súvisiace spoločnosti

  • Databricks
  • Google
  • PayPal
  • Uber
  • Facebook
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/umpqua-bank/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.