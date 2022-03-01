Adresár spoločností
umlaut
umlaut Platy

Platy umlaut sa pohybujú od $43,418 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $98,505 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov umlaut. Posledná aktualizácia: 9/21/2025

$160K

Priemyselný dizajnér
$53.7K
Informačný technológ (IT)
$53.2K
Softvérový inžinier
$43.4K

Manažér technických programov
$98.5K
Den højest betalte rolle rapporteret hos umlaut er Manažér technických programov at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $98,505. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos umlaut er $53,452.

Ďalšie zdroje