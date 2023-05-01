Adresár spoločností
Ultima Genomics
Ultima Genomics Platy

Platy Ultima Genomics sa pohybujú od $110,445 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Strojný inžinier na spodnej hranici až po $195,975 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ultima Genomics. Posledná aktualizácia: 9/21/2025

$160K

Biomedicínsky inžinier
$189K
Hardvérový inžinier
$152K
Strojný inžinier
$110K

Softvérový inžinier
$196K
Často kladené otázky

