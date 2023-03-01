Adresár spoločností
Ula
Ula Platy

Platy Ula sa pohybujú od $27,118 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $57,128 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ula. Posledná aktualizácia: 9/21/2025

$160K

Produktový dizajnér
$27.1K
Produktový manažér
$57.1K
Projektový manažér
$35.3K

Softvérový inžinier
$49.1K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Ula predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $57,128. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ula je $42,171.

