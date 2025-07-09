Adresár spoločností
Ujjivan Small Finance Bank
Platy Ujjivan Small Finance Bank sa pohybujú od $5,284 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Operácie zákazníckeho servisu na spodnej hranici až po $49,563 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ujjivan Small Finance Bank. Posledná aktualizácia: 9/21/2025

Operácie zákazníckeho servisu
$5.3K
Marketing
$17.1K
Architekt riešení
$49.6K

Často kladené otázky

The highest paying role reported at Ujjivan Small Finance Bank is Architekt riešení at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $49,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ujjivan Small Finance Bank is $17,134.

