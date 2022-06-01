Adresár spoločností
UHS
Platy UHS sa pohybujú od $45,989 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $189,050 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov UHS. Posledná aktualizácia: 9/21/2025

$160K

Zákaznícky servis
$46K
Dátový analytik
$60.3K
Softvérový inžinier
$189K

Často kladené otázky

The highest paying role reported at UHS is Softvérový inžinier at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at UHS is $60,300.

