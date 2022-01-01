Adresár spoločností
Udaan Platy

Platy Udaan sa pohybujú od $3,482 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $118,850 pre Obchodný rozvoj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Udaan. Posledná aktualizácia: 9/12/2025

$160K

Softvérový inžinier
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový vedec
Median $60K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $75.3K

Produktový manažér
Median $85.4K
Účtovník
$3.5K
Obchodný analytik
$27.9K
Obchodný rozvoj
$119K
Dátový analytik
$17.4K
Módny dizajnér
$10.7K
Finančný analytik
$38.8K
Ľudské zdroje
$33.6K
Právne
$34.7K
Marketing
$59.6K
Produktový dizajnér
$36.4K
Manažér programov
$58.9K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Udaan podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

