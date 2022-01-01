Adresár spoločností
UBS
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

UBS Platy

Platy UBS sa pohybujú od $22,039 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér dátovej vedy na spodnej hranici až po $230,974 pre Manažér programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov UBS. Posledná aktualizácia: 9/4/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

Inžinier spoľahlivosti stránok

Kvantitatívny vývojár

Dátový vedec
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Kvantitatívny výskumník

Investičný bankár
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Finančný analytik
Median $110K
Obchodný analytik
Median $110K
Produktový manažér
Median $138K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $175K
Manažér obchodných operácií
Median $64.2K
Manažérsky konzultant
Median $82.5K
Projektový manažér
Median $150K
Architekt riešení
Median $206K

Dátový architekt

Cloud Security Architect

Informačný technológ (IT)
Median $106K
Manažér technických programov
Median $173K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $108K
Účtovník
$44.6K
Administratívny asistent
$80.4K
Obchodné operácie
$109K
Obchodný rozvoj
$76.3K
Šéf štábu
$159K
Dátový analytik
$162K
Manažér dátovej vedy
$22K
Ľudské zdroje
$164K
Právne
$159K
Produktový dizajnér
$143K
Manažér produktového dizajnu
$28.3K
Manažér programov
$231K
Nábor zamestnancov
$148K
Predaj
$159K
Celkové odmeny
$157K
UX výskumník
$137K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v UBS predstavuje Manažér programov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $230,974. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v UBS je $137,369.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre UBS

Súvisiace spoločnosti

  • Macquarie Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • BlackRock
  • Prudential Financial
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje