Adresár spoločností
Ubisoft
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Ubisoft Platy

Platy Ubisoft sa pohybujú od $20,193 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $178,500 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ubisoft. Posledná aktualizácia: 9/20/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Webový vývojár

Softvérový inžinier videohier

Výskumný vedec

Produktový manažér
Median $108K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Dátový analytik
Median $48.8K
Dátový vedec
Median $70K
Projektový manažér
Median $65.4K
Marketing
Median $111K
Architekt riešení
Median $119K
Obchodný analytik
$20.2K
Grafický dizajnér
$58.8K
Informačný technológ (IT)
$79.9K
Marketingové operácie
$50.5K
Produktový dizajnér
$126K
Manažér produktového dizajnu
$164K
Manažér technických programov
$179K
UX výskumník
$81.4K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Ubisoft predstavuje Manažér technických programov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $178,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ubisoft je $81,405.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Ubisoft

Súvisiace spoločnosti

  • Square Enix
  • Keywords Studios
  • Activision
  • Nintendo
  • Electronic Arts
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje