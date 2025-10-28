Adresár spoločností
trivago
trivago Dátový analytik Platy

Mediánový Dátový analytik kompenzačný balík in Germany v trivago dosahuje €63.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky trivago. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Mediánový balík
company icon
trivago
Data Analyst
Dusseldorf, NW, Germany
Celkom za rok
€63.2K
Úroveň
L2
Základný plat
€63.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v trivago?
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v trivago in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €65,720. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v trivago pre pozíciu Dátový analytik in Germany je €54,181.

