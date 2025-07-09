Adresár spoločností
TripleTen
TripleTen Platy

Platy TripleTen sa pohybujú od $12,936 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $979,200 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov TripleTen. Posledná aktualizácia: 9/13/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $96K

Full-Stack softvérový inžinier

Zákaznícky servis
$12.9K
Grafický dizajnér
$59.2K

Produktový dizajnér
$68.2K
Projektový manažér
$28.9K
Manažér softvérového inžinierstva
$979K
