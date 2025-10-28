Adresár spoločností
Trip.com
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Trip.com Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in China v Trip.com dosahuje CN¥399K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Trip.com. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Mediánový balík
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Celkom za rok
CN¥399K
Úroveň
hidden
Základný plat
CN¥319K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥79.9K
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Trip.com?
Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Trip.com in China predstavuje ročnú celkovú odmenu CN¥905,465. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Trip.com pre pozíciu Softvérový inžinier in China je CN¥372,331.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Trip.com

Súvisiace spoločnosti

  • Intuit
  • Airbnb
  • Databricks
  • Netflix
  • Square
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje